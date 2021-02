Da Cdp a Rai, in ballo 500 poltrone di Stato. Scoppia la guerra tra partiti per spartirsele (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Governo che cambia, poltrone che trovi. Sono ben 500 i posti di Stato che fanno gola agli ingordi appetiti dei partiti. Da qui alla prossima primavera, infatti, sono tanti gli incarichi pubblici in scadenza. Tra le nomine da varare ci sono anche poltrone di peso: Cassa depositi e prestiti, Ferrovie, Anas, Rai. E poi la direzione generale di Banca d’Italia, rimasta vacante da quando Daniele Franco è Stato chiamato alla guida del ministero dell’Economia. Come rivela La Notizia, “in lizza ci sono due membri del direttorio e vicedirettori generali: Luigi Federico Signorini e Alessandra Perrazzelli. Se in Cdp si viaggia verso la riconferma del presidente Giovanni Gorno Temprini, più aperta è la partita per il bis dell’amministratore delegato, Fabrizio Palermo”.



Spiega il quotidiano: “Cassa Depositi e ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Governo che cambia,che trovi. Sono ben 500 i posti diche fanno gola agli ingordi appetiti dei. Da qui alla prossima primavera, infatti, sono tanti gli incarichi pubblici in scadenza. Tra le nomine da varare ci sono anchedi peso: Cassa depositi e prestiti, Ferrovie, Anas, Rai. E poi la direzione generale di Banca d’Italia, rimasta vacante da quando Daniele Franco èchiamato alla guida del ministero dell’Economia. Come rivela La Notizia, “in lizza ci sono due membri del direttorio e vicedirettori generali: Luigi Federico Signorini e Alessandra Perrazzelli. Se in Cdp si viaggia verso la riconferma del presidente Giovanni Gorno Temprini, più aperta è la partita per il bis dell’amministratore delegato, Fabrizio Palermo”.Spiega il quotidiano: “Cassa Depositi e ...

politicMemory : RT @LaNotiziaTweet: Il grande Risiko di primavera. Con in palio 500 poltrone di Stato. Il cambio di #Governo ha ridisegnato lo scacchiere E… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: Il grande Risiko di primavera. Con in palio 500 poltrone di Stato. Il cambio di #Governo ha ridisegnato lo scacchiere E… - funkbit85 : RT @LaNotiziaTweet: Il grande Risiko di primavera. Con in palio 500 poltrone di Stato. Il cambio di #Governo ha ridisegnato lo scacchiere E… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Il grande Risiko di primavera. Con in palio 500 poltrone di Stato. Il cambio di #Governo ha ridisegnato lo scacchiere E… - LaNotiziaTweet : Il grande Risiko di primavera. Con in palio 500 poltrone di Stato. Il cambio di #Governo ha ridisegnato lo scacchie… -