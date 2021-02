Covid, Fontana firma ordinanza: Bollate, Viggiù e Mede in zona rossa fino al 3 marzo. Scuole in Dad (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La proroga della zona rossa a Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia) è ufficiale. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza che prevede una 'Proroga delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La proroga della(Milano),(Varese) e(Pavia) è ufficiale. Il presidente della Lombardia, Attilio, hato una nuovache prevede una 'Proroga delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da-19'. L'articolo .

RegLombardia : #LNews #pianovaccini Oggi, alle ore 13:00, conferenza stampa in diretta sulla pagina Facebook 'Lombardia Notizie O… - zazoomblog : Covid: Fontana firma proroga zone rosse Bollate Viggiù e Mede fino al 3 marzo - #Covid: #Fontana #firma #proroga - TV7Benevento : Covid: Fontana firma proroga zone rosse Bollate Viggiù e Mede fino al 3 marzo... - Yogaolic : RT @zazoomblog: Covid: Fontana per ora in Lombardia non cè necessità di nuove chiusure - #Covid: #Fontana #Lombardia #necessità https://t… - ChiaraBaldi86 : Fontana proroga fino al 3 marzo la «fascia rossa» a Bollate (Mi), Viggiù (Va) e Mede (Pv) #coronavirus #covid_19 -