‘Costruzione dal basso’: conta di più il bel gioco o il risultato? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) di Federico Castiglioni La noiosa diatriba tra i fautori del bel gioco e fautori del risultato è un qualcosa privo di riscontro nella realtà del gioco del calcio, ma ben presente nelle discussioni tra commentatori di bar e, ahinoi, trasmissioni sportive. L’ultima versione dello scontro dogmatico verte ora sulla cosiddetta “costruzione dal basso”, ovvero in soldoni sullo sviluppo della manovra a partire dalla difesa, portiere compreso, sviluppo volto a favorire una risalita ordinata della squadra in possesso di palla. Spesso, nelle discussioni social e non, a sostegno dell’una o dell’altra tesi ci si focalizza sugli episodi plateali, spesso propiziatori di marcature, come ad esempio il grottesco errore nel disimpegno di Bentancur nei primi minuti di Porto-Juventus o, come mi è capitato di vedere in un tweet pochi giorni fa, la rete del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) di Federico Castiglioni La noiosa diatriba tra i fautori del bele fautori delè un qualcosa privo di riscontro nella realtà deldel calcio, ma ben presente nelle discussioni tra commentatori di bar e, ahinoi, trasmissioni sportive. L’ultima versione dello scontro dogmatico verte ora sulla cosiddetta “costruzione dal basso”, ovvero in soldoni sullo sviluppo della manovra a partire dalla difesa, portiere compreso, sviluppo volto a favorire una risalita ordinata della squadra in possesso di palla. Spesso, nelle discussioni social e non, a sostegno dell’una o dell’altra tesi ci si focalizza sugli episodi plateali, spesso propiziatori di marcature, come ad esempio il grottesco errore nel disimpegno di Bentancur nei primi minuti di Porto-Juventus o, come mi è capitato di vedere in un tweet pochi giorni fa, la rete del ...

leleadani : In effetti, Lukaku non è decisivo, Eriksen non è funzionale e la costruzione dal basso guardando il secondo gol non… - AleAntinelli : La costruzione dal basso di #Pep #Guardiola #OpenArms ?????? - CB_Ignoranza : ?? FERMATI UN SECONDO ?? Firma la Petizione Aboliamo la costruzione dal basso se hai giocatori con i piedi in fer… - clikservernet : ‘Costruzione dal basso’: conta di più il bel gioco o il risultato? - Noovyis : (‘Costruzione dal basso’: conta di più il bel gioco o il risultato?) Playhitmusic - -

