Cosa fare con le seconde case Gli spostamenti zona per zona

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Federico Garau Fondamentale nella valutazione delle varie situazioni resta la fascia cromatica attribuita al luogo in cui si vive Nuove limitazioni per l'utilizzo delle. Secondo quanto definito all'interno del decreto appena approvato dal governo presieduto da Mario Draghi e dalle ordinanze locali firmate dai presidenti delle Regioni e dai sindaci, le norme per regolamentare l'accesso ad abitazioni in cui non si è residenti cambiano per gli italiani. A fungere da elemento di valutazione per la definizione di tali limitazioni è la fascia di colore attribuita al luogo in cui si vive. Lesono fruibili e pertanto raggiungibili solo per il nucleo convivente ed unicamente nel caso in cui l'abitazione sia disabitata. Non ci si può recare in una seconda casa con amici o parenti ...