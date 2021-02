Coronavirus | 15 contagi in un giorno in Valle del Serchio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021.

repubblica : Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' - repubblica : Aumento di contagi e ricoveri. Ilaria Capua: 'Numeri da brivido' - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Bollettino coronavirus, 616 positivi nel percorso nuove diagnosi, 116 da Pesaro-Urbino - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 - sergioverolebo1 : RT @repubblica: Aumento di contagi e ricoveri. Ilaria Capua: 'Numeri da brivido' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi

... le restrizioni locali in Italia Le varianti spingono intanto la diffusione del- oltre ... ma il ministro della Salute Speranza e gli esperti del Cts frenano, segnalando il rischio, ...La Germania approva i test fai - da - te. Covax distribuisce le prime dosi di vaccino in Africa. Casi in calo negli Usa, ma le varianti fanno paura. Il presidente ...9 marzo 2020. I primi due morti di Covid. A distanza di poche ore muoiono a causa del Covid i primi due siciliani. Arrivano con un volo militare dalla Lombardia due malati di Covid. Ettore Consonni, 6 ...Covid: a Francavilla al mare contagi monitorati e scuole aperte. Il sindaco Luciani sui vaccini over 80: «La Asl chiarisca dove e quando partire».