Brjan e Noemi, due bimbi affetti dalla rara sindrome di Van Der Knaap: l'appello di mamma Carla e la raccolta fondi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arriva attraverso GoFundme l'appello di mamma Carla, una donna che insieme al marito lottano da anni per permettere tutte le cure necessarie a loro figlio Brjan, di 15 anni, affetto da una rarissima patologia di cui si sa poco e niente, la sindrome di Van Der Knaap. Una sindrome che, in tempi recentissimi, hanno scoperto affliggere anche la loro ultima figlia, Noemi, di nemmeno un anno. L'accorato appello della signora Carla che si rivolge alla comunità chiedendo un aiuto economico per poter permettere ai suoi figli tutte le cure necessarie per combattere una patologia quasi del tutto sconosciuta che nel tempo sta aggravando sempre più le condizioni di salute dei suoi figli. Che cos'è e cosa si sa della ...

