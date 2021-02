Beppe Signori assolto dal reato di calcioscommesse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giustizia è fatta. Dopo 10 anni di battaglie giudiziarie, Beppe Signori è stato assolto con formuls piena per non aver commesso nessun reato nell’ambito dell’ inchiesta sul calcioscommesse nel quale era implicato. perché fu accusato Beppe Signori? I fatti risalgono all’ autunno del 2010, quando Signori venne tirato in ballo da un testimone che lo accusò di aver alterato il risultato del match di Serie B, Piacenza-Padova, mediante proventi da parte di un presunto gruppo definito”singaporiano”. Si parlò di circa 30 milioni di euro che sarebbero andati al giocatore, ma poi con il tempo si è scoperto che quella cifra era il corrispettivo di una consulenza che Signori diede al gruppo asiatico fortemente interessato in quel periodo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giustizia è fatta. Dopo 10 anni di battaglie giudiziarie,è statocon formuls piena per non aver commesso nessunnell’ambito dell’ inchiesta sulnel quale era implicato. perché fu accusato? I fatti risalgono all’ autunno del 2010, quandovenne tirato in ballo da un testimone che lo accusò di aver alterato il risultato del match di Serie B, Piacenza-Padova, mediante proventi da parte di un presunto gruppo definito”singaporiano”. Si parlò di circa 30 milioni di euro che sarebbero andati al giocatore, ma poi con il tempo si è scoperto che quella cifra era il corrispettivo di una consulenza chediede al gruppo asiatico fortemente interessato in quel periodo ...

ilriformista : L'ex bomber #Signori assolto dopo 10 anni di gogna: non ha truccato nessuna partita - Gazzetta_it : Beppe #Signori assolto per #PiacenzaPadova: 'Nessuno mi ridarà indietro questi dieci anni' - officialmaz : Assolto con formula piena. Dopo 10 anni di processo. Beppe #Signori non alterò il risultato di #PiacenzaPadova. 'Gi… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Beppe Signori è stato assolto dall’accusa di aver truccato il risultato di Piacenza-Padova del 2010 - SALVATORECOSCIA : RT @christianrocca: Beppe Signori è stato assolto 10 anni dopo essere stato arrestato ingiustamente -