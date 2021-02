Atalanta, Muriel deluso: “Il rosso di Freuler ci ha tagliato le gambe” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Atalanta cade solo nel finale contro il Real Madrid. L'1-0 non penalizza troppo la Dea, che potrà provare a inventare la rimonta nella tana avversaria. Tuttavia non mancano le polemiche per il rosso a Freuler che ha cambiato la gara.caption id="attachment 1094057" align="alignnone" width="3000" Muriel, getty/captiondelusoLuis Muriel commenta le prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Difficile giudicare la prestazione. E' stata una partita difficile dall'inizio. Quando si è con un uomo in meno è complicato inventare qualcosa. Il pensiero di tutti è la sensazione di aver subito un'ingiustizia. Il rosso ci ha tagliato le gambe. Ha cambiato quello che avevamo in mente. Penso che siamo stati bravi a rimanere in partita. Dobbiamo andare a ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'cade solo nel finale contro il Real Madrid. L'1-0 non penalizza troppo la Dea, che potrà provare a inventare la rimonta nella tana avversaria. Tuttavia non mancano le polemiche per ilche ha cambiato la gara.caption id="attachment 1094057" align="alignnone" width="3000", getty/captionLuiscommenta le prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Difficile giudicare la prestazione. E' stata una partita difficile dall'inizio. Quando si è con un uomo in meno è complicato inventare qualcosa. Il pensiero di tutti è la sensazione di aver subito un'ingiustizia. Ilci hale. Ha cambiato quello che avevamo in mente. Penso che siamo stati bravi a rimanere in partita. Dobbiamo andare a ...

