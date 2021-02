Vaccino Covid, lunedì in Lombardia vaccinati 4.190 over 80 e 6.504 under 80 (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono stati 4.190 gli anziani che lunedì 22 febbraio hanno ricevuto la prima dose di Vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ dedicata agli over 80. A questi si aggiungono 6.504 under 80, per un totale complessivo di di 10.694 vaccinazioni effettuate in tutte le ATS lombarde, di cui 10.478 prime dosi e 216 seconde dosi. Continua l’adesione alla campagna di vaccinazione over 80 che ha raggiunto quasi quota 500.000. A martedì mattina sono 493.141 le adesioni complessive, di cui 321.155 effettuate tramite il portale, quindi direttamente dai cittadini, 151.244 attraverso i farmacisti e 20.742 effettuate da medici di medicina generale. Nelle Ats Città metropolitana di Milano, Ats Brescia e Ats della Montagna si è superato il 70% delle adesioni degli over 80. Per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono stati 4.190 gli anziani che22 febbraio hanno ricevuto la prima dose dianti-nell’ambito della fase ‘1 ter’ dedicata agli80. A questi si aggiungono 6.50480, per un totale complessivo di di 10.694 vaccinazioni effettuate in tutte le ATS lombarde, di cui 10.478 prime dosi e 216 seconde dosi. Continua l’adesione alla campagna di vaccinazione80 che ha raggiunto quasi quota 500.000. A martedì mattina sono 493.141 le adesioni complessive, di cui 321.155 effettuate tramite il portale, quindi direttamente dai cittadini, 151.244 attraverso i farmacisti e 20.742 effettuate da medici di medicina generale. Nelle Ats Città metropolitana di Milano, Ats Brescia e Ats della Montagna si è superato il 70% delle adesioni degli80. Per ...

