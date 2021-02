Trento, uccide l’ex moglie con l’accetta: era ai domiciliari per violenze (Di martedì 23 febbraio 2021) Tragedia a Cortesano, in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da Trento: un uomo ha ucciso l’ex moglie con un’accetta e poi ha tentato il suicidio. Cosa è successo Lorenzo Cattoni, imprenditore agricolo di 39 anni ha massacrato Deborah Saltori, 42 anni, mamma di 4 bambini, utilizzando un’accetta e colpendola alla carotide. Il femminicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo dell’uomo agonizzante a terra. Ora il 39enne è ricoverato in gravi condizioni intubato all’ospedale Santa Chiara di Trento. I rilievi sono ancora in corso. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dal vicequestore Tommaso Niglio ed il pubblico ministero Carmine Russo. L’uomo era agli arresti domiciliari C’è un ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Tragedia a Cortesano, in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da: un uomo ha uccisocon un’accetta e poi ha tentato il suicidio. Cosa è successo Lorenzo Cattoni, imprenditore agricolo di 39 anni ha massacrato Deborah Saltori, 42 anni, mamma di 4 bambini, utilizzando un’accetta e colpendola alla carotide. Il femminicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo dell’uomo agonizzante a terra. Ora il 39enne è ricoverato in gravi condizioni intubato all’ospedale Santa Chiara di. I rilievi sono ancora in corso. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra Mobile coordinati dal vicequestore Tommaso Niglio ed il pubblico ministero Carmine Russo. L’uomo era agli arrestiC’è un ...

