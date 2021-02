Team New Zealand copia Luna Rossa e prova il doppio timoniere. Tentativo in allenamento – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Luna Rossa ha stravolto le regole, scegliendo di affrontare la Prada Cup col doppio timoniere. Sembrava un azzardo e infatti durante il round robin non erano mancate le critiche. Si è poi rivelata una scelta vincente, visto che l’equipaggio italiano ha travolto American Magic (4-0) e Ineos Uk (7-1) con una facilità imbarazzante. Team Prada Pirelli ha guadagnato il diritto di affrontare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup a partire dal 6 marzo: per la prima volta nella storia una flotta con due timonieri scenderà in acqua per andare a caccia della Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo. Team New Zealand è motivato a difendere il titolo e partirà con i favori del pronostico, si vocifera che ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)ha stravolto le regole, scegliendo di affrontare la Prada Cup col. Sembrava un azzardo e infatti durante il round robin non erano mancate le critiche. Si è poi rivelata una scelta vincente, visto che l’equipaggio italiano ha travolto American Magic (4-0) e Ineos Uk (7-1) con una facilità imbarazzante.Prada Pirelli ha guadagnato il diritto di affrontareNewnel match race che assegnerà la America’s Cup a partire dal 6 marzo: per la prima volta nella storia una flotta con due timonieri scenderà in acqua per andare a caccia della Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più antico al mondo.Newè motivato a difendere il titolo e partirà con i favori del pronostico, si vocifera che ...

Agenzia_Ansa : #LunaRossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zeala… - rtl1025 : ?? @lunarossa vince la #PRADACup e conquista l'accesso alla finale dell'#AmericasCup, dove affronterà Team New Zeala… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - IntErZLN : One more Time e human After all rischiano di sfidarsi. Vi odio con tutto me stesso io già sognavo la finale in pare… - fenomenogabry : Coppa America, New Zealand a Luna Rossa: ''Ora sappiamo chi battere'' - Rai Sport -