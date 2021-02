Su Rai1 torna il commissario Montalbano in attesa del suo futuro (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cosa ne sarà di Montalbano dopo il film che andrà in onda il prossimo 8 marzo su Rai1? “Il metodo Catalanotti”, diretto e interpretato da Luca Zingaretti, sarà davvero l’ultimo film di una collezione che, con l’ultimo, ne ha proposti ben 37? Il produttore Carlo Degli Esposti non si sbilancia: “E passato poco più di un anno dalla scomparsa di Andrea Camilleri e ci siamo detti tutti che è presto per parlarne. Al momento il Covid ci impedisce di tornare sul set con tranquillità. Ci sarà un momento, dopo il Covid, in cui prenderemo una decisione sul futuro. Per ora a me basta dire che Montalbano per me e per tanti è eterno”. E mentre il produttore concorda con i fan della serie (“Certo, non si può lasciare Montalbano innamorato e disperso” dice, accennando alla trama de ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cosa ne sarà didopo il film che andrà in onda il prossimo 8 marzo su? “Il metodo Catalanotti”, diretto e interpretato da Luca Zingaretti, sarà davvero l’ultimo film di una collezione che, con l’ultimo, ne ha proposti ben 37? Il produttore Carlo Degli Esposti non si sbilancia: “E passato poco più di un anno dalla scomparsa di Andrea Camilleri e ci siamo detti tutti che è presto per parlarne. Al momento il Covid ci impedisce dire sul set con tranquillità. Ci sarà un momento, dopo il Covid, in cui prenderemo una decisione sul. Per ora a me basta dire cheper me e per tanti è eterno”. E mentre il produttore concorda con i fan della serie (“Certo, non si può lasciareinnamorato e disperso” dice, accennando alla trama de ...

