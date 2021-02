Pd | Gori | ' Conte federatore? Sarebbe segno subalternità'

(Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - L'ipotesi di Giuseppedel centrosinistra nell'alleanza Pd-Leu-M5Sundisecondo il sindaco di Bergamo del Pd, Giorgio. "Mi sembra una manifestazione di debolezza, nel 2023 i 5 stelle non saranno più primo partito, quindi attribuire da ora a, esponente dei 5 stelle, il ruolo del leader mi sembra undi. I leader nel Pd li scelgono gli elettori con le primarie, e il Pd dovrà essere il primo partito di qualsiasi alleanza si componga", afferma il sindaco a 24Mattino, su Radio 24. E ancora: "va ringraziato per il suo servizio ma bisogna ricordare la sua storia politica, che l'ha visto passare dall'alleanza con la ...

Così la considera il sindaco di Bergamo Giorgio. "Nel 2023 i 5 stelle non saranno più primo partito, quindi - ha aggiunto a 24Mattino su Radio 24 - attribuire da ora a, esponente dei 5 ...... e a quella filiera di amministratori locali (di cui fanno parte sindaci comee lo stesso ... Intanto i suoi coltivano i rapporti con, che - visto che M5s non pare volerlo come leader - ha ...Milano, 23 feb. (Adnkronos) - L'ipotesi di Giuseppe Conte federatore del centrosinistra nell'alleanza Pd-Leu-M5S sarebbe un segno di subalternità secondo il sindaco di Bergamo del Pd, Giorgio Gori.La figura di Giuseppe Conte, federatore dell'alleanza Pd-M5s-Leu "mi sembra una manifestazione di debolezza". Così la considera il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. (ANSA) ...