Morto a 21 anni Willy Ta Bi | campione con Atalanta Primavera

(Di martedì 23 febbraio 2021) Lutto nel mondo del calcio: èa soli 21Braciano Ta Bi,d’Italia con ladell’nel 2019. A darne notizia è il club bergamasco: “Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famigliasono profondamente addolorati per la prematura scomparsa diBraciano Ta Bi. Un destino crudele ha interrotto troppo presto un sogno che era cominciato proprio con la maglia nerazzurra nel gennaio del 2019. Gli erano bastati pochi mesi per ritagliarsi un ruolo da protagonista nellae contribuire a riportare lo scudetto a Bergamo, ma soprattutto per lasciare un grande ricordo di sè. Ciao…”, si legge nella nota pubblicata dall’sul proprio sito ...

Ma anche la scomparsa di Willy Braciano Ta Bi, ex giocatore della primavera dell'Atalanta,a 21dopo una lunga malattia. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti ...Ta Bi se ne va a soli 21dopo un lungo calvario per un tumore al fegato che lo ha costretto prima a ritirarsi e poi a diversi mesi di sofferenza vissuti nel suo paese. Proprio il suo ritorno in ...