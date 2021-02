Le varianti ora fanno paura: Brescia ripiomba nell'incubo (Di martedì 23 febbraio 2021) Antonio Borrelli Oltre 9.500 contagi in 21 giorni: scatta l'allarme. Ma l'Ats: "Qui facciamo più tamponi". Viaggio nella "terza ondata" Gli alpini gestiscono il traffico, danno indicazioni e persino qualche consiglio. Lo fanno ormai da lunghissimi mesi. Ma nella babele di auto in coda, ci sono anche operai al lavoro. in via Morelli i lavori sono partiti con la massima urgenza e il ritmo serratissimo. Nel principale hub tamponi di Brescia sono centinaia le persone che arrivano ogni giorno, così si è reso necessario costruire un secondo drive through. video 1926170 E’ proprio grazie a questo centro che a Brescia si fanno tanti tamponi, più che nelle altre province lombarde. E tanti tamponi significa riuscire a individuare tanti contagiati da covid. Così ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Antonio Borrelli Oltre 9.500 contagi in 21 giorni: scatta l'allarme. Ma l'Ats: "Qui facciamo più tamponi". Viaggioa "terza ondata" Gli alpini gestiscono il traffico, danno indicazioni e persino qualche consiglio. Loormai da lunghissimi mesi. Maa babele di auto in coda, ci sono anche operai al lavoro. in via Morelli i lavori sono partiti con la massima urgenza e il ritmo serratissimo. Nel principale hub tamponi disono centinaia le persone che arrivano ogni giorno, così si è reso necessario costruire un secondo drive through. video 1926170 E’ proprio grazie a questo centro che asitanti tamponi, più chee altre province lombarde. E tanti tamponi significa riuscire a individuare tanti contagiati da covid. Così ...

