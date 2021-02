L' autarchia dei vaccini Draghi e l' Ue hanno lo stesso piano

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’idea del nuovo governodi aumentare la produzione deimettendo a frutto le possibilità industriali italiane è una prima prova del livello stretto di coordinamento europeo che il nuovo premier vuole seguire quale bussola del suo operato a Palazzo Chigi. C’è infatti anche l’Italia tra i paesi europei checontattato la Commissione Ue per partecipare allo sforzo collettivo per produrre più. Ed è questo ileuropeo per uscire dal tunnel di una campagna vaccinale ancora troppo lenta. Ne discuteranno i leader europei nel summit virtuale di giovedì, il primo pernella sua nuova veste di presidente del Consiglio (venerdì si terrà un’altra videoconferenza dei 27 su difesa e sicurezza). Ma è unche non sembra offrire soluzioni ...

... Ursula von der Leyen ha istituito una apposita task force guidata dal Commissario all'Industria Thierry Breton con il compito di tirare fuori l'Ue dal pantano dei vaccini. Il nuovo piano europeo ha ... Europa certe produzioni non è segno di autarchia ma di autonomia strategica. Abbiamo le conoscenze teoriche e le capacità tecniche per produrre in casa quanto può rivelarsi essenziale alla vita... Se i vaccini contro Covid-19 scarseggiano o arrivano in Italia con il contagocce, perché non 'farli in casa'? L'idea lì per lì sembra interessante, anche perché il nostro è un Paese con una solida ind ...