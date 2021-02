Diritti tv, Dazn e Tim insieme per perdersi la Serie A (Di martedì 23 febbraio 2021) Una partnership che rafforza ancora di più le ambizioni di Dazn per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il prossimo triennio Tim esce allo scoperto nella corsa per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A ed annuncia che, nel caso in cui Dazn si aggiudicasse il pacchetto principale messo a disposizione della Lega da 7 partite in esclusiva ogni giornata di campionato, sarà avviata una partnership con l’azienda di video streaming online. L’azienda di telecomunicazioni numero uno in Italia in una nota ufficiale ha confermato che “non è tra i partecipanti alla gara indetta dalla Lega Calcio per l’assegnazione dei Diritti televisivi per il trienni 2021-2024 ma – continua il comunicato – ha sottoscritto un’intesa volta ad integrare l’accordo di ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Una partnership che rafforza ancora di più le ambizioni diper l’acquisizione deitv dellaA per il prossimo triennio Tim esce allo scoperto nella corsa per l’assegnazione deitv dellaA ed annuncia che, nel caso in cuisi aggiudicasse il pacchetto principale messo a disposizione della Lega da 7 partite in esclusiva ogni giornata di campionato, sarà avviata una partnership con l’azienda di video streaming online. L’azienda di telecomunicazioni numero uno in Italia in una nota ufficiale ha confermato che “non è tra i partecipanti alla gara indetta dalla Lega Calcio per l’assegnazione deitelevisivi per il trienni 2021-2024 ma – continua il comunicato – ha sottoscritto un’intesa volta ad integrare l’accordo di ...

