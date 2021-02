Dalla Bocconi al Premio per la Pace: chi è Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo (Di martedì 23 febbraio 2021) L’assassinio dell’ambasciatore d’Italia in Congo, Luca Attanasio, lascia un senso di profondo dolore e cordoglio. Attanasio aveva appena 43 anni, una moglie e tre bambine, due delle quali gemelle. Non sono ancora chiare le circostanze di quello che sembrerebbe essere stato un agguato da parte di un commando terroristico, lunedì 22 febbraio. Nell’attacco hanno perso la vita, oltre all’ambasciatore, anche il carabiniere Vittorio Iacovacci, 30 anni, e l’autista Mustapha Milambo. Attanasio era nato a Saronno, in provincia di Varese, per poi trasferirsi con la famiglia a pochi chilometri di distanza a Limbiate. Era sposato con Zakia Seddiki che aveva conosciuto in Marocco. La signora è fondatrice e presidente dell’Associazione umanitaria “Mama Sofia” a sostegno dei bambini ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 febbraio 2021) L’assassinio deld’Italia in, lascia un senso di profondo dolore e cordoglio.aveva appena 43 anni, una moglie e tre bambine, due delle quali gemelle. Non sono ancora chiare le circostanze di quello che sembrerebbe essere stato un agguato da parte di un commando terroristico, lunedì 22 febbraio. Nell’attacco hanno perso la vita, oltre al, anche il carabiniere Vittorio Iacovacci, 30 anni, e l’autista Mustapha Milambo.era nato a Saronno, in provincia di Varese, per poi trasferirsi con la famiglia a pochi chilometri di distanza a Limbiate. Era sposato con Zakia Seddiki che aveva conosciuto in Marocco. La signora è fondatrice e presidente dell’Associazione umanitaria “Mama Sofia” a sostegno dei bambini ...

