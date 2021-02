Corsport: per De Laurentiis l’esonero di Ancelotti è una ferita ancora aperta (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive un’analisi di Aurelio De Laurentiis e delle sue scelte degli ultimi 15 mesi, a partire dall’esonero di Ancelotti. Decisione che Giordano definisce una ferita ancora aperta e di cui il presidente non sarebbe mai stato convinto fino in fondo. Il Corsport scrive di “delega anche delle scelte più scabrose”, come se Adl avesse delegato a Giuntoli la decisione finale l’esonero di Ancelotti è una ferita che si riapre sistematicamente e poi viene suturata da un fatalismo di maniera che il dovere, innanzitutto, di anestetizzare una scelta mai completamente sua. A quattordici mesi di distanza, dopo aver lasciato che Giuntoli si prendesse la responsabilità di imprimere quella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive un’analisi di Aurelio Dee delle sue scelte degli ultimi 15 mesi, a partire daldi. Decisione che Giordano definisce unae di cui il presidente non sarebbe mai stato convinto fino in fondo. Ilscrive di “delega anche delle scelte più scabrose”, come se Adl avesse delegato a Giuntoli la decisione finalediè unache si riapre sistematicamente e poi viene suturata da un fatalismo di maniera che il dovere, innanzitutto, di anestetizzare una scelta mai completamente sua. A quattordici mesi di distanza, dopo aver lasciato che Giuntoli si prendesse la responsabilità di imprimere quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport per Giordano (CorSport): "Gattuso parlerà in Europa League" Sulle scelte tattiche di Gattuso: "Il Napoli sembrava nato per il 4 - 3 - 3, poi si è provato il 4 - 2 - 3 - 1, poi il 3 - 4 - 3. Quando mi dicono che gli schemi non contano, mi viene da ridere. ...

Così Di Tacchio ha salvato Dziczek: 'Dita in bocca per tirargli la lingua' ... poi incapace di cambiare direzione è franato a terra - racconta Di Tacchio al CorSport - Ha provato a rialzarsi non riuscendoci. Ho visto in quell'istante un uomo che combatteva per reagire e mi è ...

