Basket femminile | la Reyer Venezia giocherà ottavi ed eventuali quarti di EuroCup in Romania

La FIBA ha annunciato le sedi e la composizione delle bolle che ospiteranno ottavi e quarti di finale di EuroCup 2020-2021 dal 16 al 19 marzo. Coinvolta anche l'Umana Reyer Venezia di coach Giampiero Ticchi, che però non ospiterà alcuno di questi "hub". La squadra orogranata, imbattuta nei tre incontri del girone giocato a Landerneau, in Francia, si dovrà trasferire a Sfantu Gheorghe, in Romania, dove affronterà le polacche di Gorzow il 16 marzo; l'eventuale quarto di finale si giocherà due giorni dopo contro una tra Lointek Gernika Bizkaia e ACS Sepsi-SIC: è proprio quest'ultima squadra, nei fatti, a ospitare la bolla. A Sfantu Gheorghe ci sarà il numero più alto di squadre, otto: si giocherà infatti anche la parte di tabellone che comprende Ramla ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile BASKET. Pubblicati i nuovi calendari di serie C Gold, serie C Silver e D Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro ha pubblicato il nuovo calendario della serie C Gold, della C Silver , della Serie D e della serie B femminile. Per questioni organizzative è stato già generato come definitivo, ma le società possono concordare solo [...] Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione ...

L'obiettivo principale è di riprendere a giocare ... uno in montagna per il settore maschile e uno al mare per il settore femminile e minibasket di una ... Grazie Presidente e Grazie Rhodigium Basket per avere a cuore il futuro non solo sportivo dei ...

L’obiettivo principale è di riprendere a giocare [BASKET] La Solmec Rhodigium Basket Rovigo scalda i motori: pronta la ripartenza del campionato di serie B femminile, al momento unico campionato di pallacanestro ufficialmente in partenza in polesine ...

