23 febbraio un anno dopo | così Bergamo e la Lombardia divenne il lazzaretto d’Europa L’inchiesta di TPI

Leggi su tpi

(Di martedì 23 febbraio 2021) 23. Quella fredda domenica di inizio 2020 in cui tutto stava per cambiare. In peggio. Una data che tutti i cittadini bergamaschi himpressa indelebilmente nella memoria. Il 23infatti, mentre a Codogno e in altri 11 comuni del lodigiano viene dichiarata la zona rossa, nella provincia discoppia invece la miccia che avrebbe poi dato inizio al peggior contagio del Coronavirus in Italia. Esattamente unfa, è statadi TPI a firma di Francesca Nava a denunciare le irregolarità avvenute nell’ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo, dove vengono accertati due casi di Covid, ma il pronto soccorso viene chiuso frettolosamente e riaperto – inspiegabilmente – tre oresenza una reale sanificazione. In un mix di ...