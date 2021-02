UK, preoccupa la salute del Principe Filippo e la reazione del Principe Carlo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primogenito della coppia è andato a trovare il padre in ospedale Da circa una settimana, il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta II è ricoverato al King Edward VII Hospital in via precauzionale e per un malore non identificato. Inevitabilmente c’è molta apprensione per le condizioni di salute del Duca di Edimburgo visto che ha quasi 100 anni. La stampa britannica dice che il Principe sarebbe di buon umore e non vorrebbe nemmeno troppe attenzioni, né da parte della stampa né da parte del personale medico. Eppure non c’è tranquillità nell’opinione pubblica: il Principe Carlo, weekend è andato a trovare il padre in ospedale partendo dalla sua residenza di Highgrove che dista circa 150 km da Londra. La cosa ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primogenito della coppia è andato a trovare il padre in ospedale Da circa una settimana, il, consorte della Regina Elisabetta II è ricoverato al King Edward VII Hospital in via precauzionale e per un malore non identificato. Inevitabilmente c’è molta apprensione per le condizioni didel Duca di Edimburgo visto che ha quasi 100 anni. La stampa britannica dice che ilsarebbe di buon umore e non vorrebbe nemmeno troppe attenzioni, né da parte della stampa né da parte del personale medico. Eppure non c’è tranquillità nell’opinione pubblica: il, weekend è andato a trovare il padre in ospedale partendo dalla sua residenza di Highgrove che dista circa 150 km da Londra. La cosa ha ...

