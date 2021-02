Tutto confermato: Semplici nuovo allenatore del Cagliari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l’arrivo di stamattina in Sardegna, adesso è ufficiale: Leonardo Semplici è il nuovo allenatore del Cagliari. confermato quindi quanto vi avevamo anticipato già nella serata di venerdì. Il club rossoblù, dopo l’esonero di Di Francesco, ha comunicato tramite i propri canali social il nuovo tecnico. Questa la nota ufficiale dei rossoblù: “Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leonardo Semplici che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblù Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Nato a Firenze, il 18 luglio 1967, Leonardo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo l’arrivo di stamattina in Sardegna, adesso è ufficiale: Leonardoè ildelquindi quanto vi avevamo anticipato già nella serata di venerdì. Il club rossoblù, dopo l’esonero di Di Francesco, ha comunicato tramite i propri canali social iltecnico. Questa la nota ufficiale dei rossoblù: “IlCalcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leonardoche ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2022. Assieme al mister arrivano in rossoblù Andrea Consumi in qualità di vice, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Nato a Firenze, il 18 luglio 1967, Leonardo ...

