Trieste | ragazzini aggrediscono e spingono in mare pakistano Ragazza si tuffa in acqua e lo salva

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzoha rischiato di annegare a, dopo aver subito un’aggressione. Fortunatamente, una giovane lo ha tratto in salvo.– Poteva finire in tragedia il fatto di cronaca verificatosi sabato sera nel capoluogo del Friuli Venezia-Giulia, all’altezza del Molo Audace.aggredito da quattro adolescenti Un ragazzoè stato fatto oggetto di una aggressione, improvvisa e ingiustificata, da parte di quattro adolescenti. Il 27enne, che si trovava in compagnia di due amici, è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e poi spinto in. Gli adolescenti avrebbero inoltre rubato due telefoni cellulari. Anche un altro ragazzo sarebbe rimasto ferito nel corso dell’aggressione. I responsabili sono fuggiti poco prima dell’arrivo dei ...

news_mondo_h24 : Trieste, ragazzini aggrediscono e spingono in mare pakistano. Ragazza si getta e lo salva -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste ragazzini

News Mondo

L'episodio, sempre secondo il principale quotidiano della città, è avvenuto verso le 19 e non si conoscono i motivi per cui i quattroavrebbero agito così. Nell'alterco è rimasto ferito ...È accaduto ieri sera intorno alle 19 sul Molo Audace, in centro a. Lo rende noto il quotidiano Il Piccolo, secondo il quale gli aggressori sarebbero quattroe la vittima un ...CORTINA D'AMPEZZOUn gioco sulla neve si è trasformato in un grave incidente per un uomo di 66 anni, di Trieste. L'uomo, A.A., è ora ricoverato all'ospedale di Treviso dopo il trauma riportato ...Parla Madi Khan capitano del Trieste United, la squadra di cricket della città, vittima di una violenta aggressione sabato sera. Provvidenziale l'intervento di una giovane che non ha esitato a buttars ...