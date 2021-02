Teatri, luci accese nelle sale per chiedere la ripartenza degli spettacoli: “Non siamo fantasmi. Possiamo aprire in sicurezza” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unita, sigla che sta per Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivi, ha organizzato in diverse città d’Italia l’iniziativa “Facciamo luce”, mobilitazione fortemente simbolica per riaccendere le luci nelle sale di tutta Italia e chiedere una riprogrammazione ragionata della ripartenza. La data non è casuale: il 22 febbraio 2020 è l’ultimo giorno in cui i Teatri furono aperti senza restrizioni. Poi arrivò la chiusura per il lockdown. A Milano hanno aderito tutte le istituzioni, pubbliche e private: ciascuna a modo suo, pronte a sconfiggere il buio garantendo il rispetto delle regole. “Non siamo più fantasmi – racconta Andrée Ruth Shammah, direttrice del teatro ‘Franco Parenti’ di Milano -. E con l’accensione delle luci da questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unita, sigla che sta per Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivi, ha organizzato in diverse città d’Italia l’iniziativa “Facciamo luce”, mobilitazione fortemente simbolica per riaccendere ledi tutta Italia euna riprogrammazione ragionata della. La data non è casuale: il 22 febbraio 2020 è l’ultimo giorno in cui ifurono aperti senza restrizioni. Poi arrivò la chiusura per il lockdown. A Milano hanno aderito tutte le istituzioni, pubbliche e private: ciascuna a modo suo, pronte a sconfiggere il buio garantendo il rispetto delle regole. “Nonpiù– racconta Andrée Ruth Shammah, direttrice del teatro ‘Franco Parenti’ di Milano -. E con l’accensione delleda questa ...

