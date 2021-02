Roma | va a comprare la droga ma il pusher lo accoltella | lo picchia e lo morde | grave 34enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è trascinato sanguinante in strada ed è arrivato fino a Piazza San Cosimato, a Trastevere. E’ qui che ieri sera è stato dato l’allarme e sono intervenuti i Carabinieri, che hanno subito ricostruito quanto accaduto. La vittima, unno di 34 anni, ai militari ha raccontato di essersi recato a casa di unper acquistare la. Lì, nell’abitazione in via Natale del Grande, c’è stata prima una lite (di cui non si conoscono i motivi, ma potrebbe anche essere stata scatenata da un mancato pagamento) e poi l’aggressione. Il, anche lui italiano di 31 anni, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito alle cosce. Poi, come se non bastasse, lo hato e morso a un orecchio. Ilè scappato da quella casa, si è riservato in strada ed è stato dato l’allarme. I ...