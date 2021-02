Nel Milleproroghe c’è una mina per le riforme di Draghi. L’avvertimento di Gloria Bartoli (Di lunedì 22 febbraio 2021) In entrambi i rami del parlamento, Mario Draghi ha presentato la priorità della riforma della giustizia nel suo programma di governo. L’imprevedibilità delle sentenze e tempi irragionevoli dei processi allontanano dall’Italia gli investimenti da parte di imprenditori nazionali e stranieri. La crescita mancata è stimata tra l’1 e il 3% del Pil. Mentre i 3,3 milioni di cause ferme nei tribunali si calcola che immobilizzino più di 100 miliardi di euro. Una cifra che se rimessa in circolo di questi tempi darebbe respiro a privati, ma anche al settore pubblico per le tasse su queste attività, se non sono fallite nel frattempo. Ancora più grave è l’effetto di una giustizia inefficiente sulla società. Non solo le imprese, ma anche le famiglie si sentono abbandonate dallo Stato. Senza buon funzionamento della giustizia non c’è fiducia nelle istituzioni. Come ricordato da ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) In entrambi i rami del parlamento, Marioha presentato la priorità della riforma della giustizia nel suo programma di governo. L’imprevedibilità delle sentenze e tempi irragionevoli dei processi allontanano dall’Italia gli investimenti da parte di imprenditori nazionali e stranieri. La crescita mancata è stimata tra l’1 e il 3% del Pil. Mentre i 3,3 milioni di cause ferme nei tribunali si calcola che immobilizzino più di 100 miliardi di euro. Una cifra che se rimessa in circolo di questi tempi darebbe respiro a privati, ma anche al settore pubblico per le tasse su queste attività, se non sono fallite nel frattempo. Ancora più grave è l’effetto di una giustizia inefficiente sulla società. Non solo le imprese, ma anche le famiglie si sentono abbandonate dallo Stato. Senza buon funzionamento della giustizia non c’è fiducia nelle istituzioni. Come ricordato da ...

