Luca Attanasio: l’impegno umanitario dietro la carriera diplomatica (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avrebbe compiuto 44 anni a maggio Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano rimasto ucciso oggi in Congo. Aveva tre figlie. Chi era Luca Attanasio? Laureato nel 2001 all’Università Bocconi in economia aziendale, ha iniziato la carriera diplomatica due anni dopo con la nomina a segretario di legazione in prova. Nel 2004 la conferma nel ruolo e la Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avrebbe compiuto 44 anni a maggio, l’ambasciatore italiano rimasto ucciso oggi in Congo. Aveva tre figlie. Chi era? Laureato nel 2001 all’Università Bocconi in economia aziendale, ha iniziato ladue anni dopo con la nomina a segretario di legazione in prova. Nel 2004 la conferma nel ruolo e la

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - GiaSilvestrini : RT @EPalazzotto: Con la morte di Luca Attanasio perdiamo un diplomatico competente e appassionato, un costruttore di pace. È un giorno molt… - blazicek_radek : RT @SkyTG24: Attacco in #Congo, morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere: -