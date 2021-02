In Italia 25 province in allerta. Varianti Covid, dove stanno colpendo di più. E arrivano il rosso, arancione e giallo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sembra essere giunta l’ultima sessione della seconda ondata della pandemia di coronavirus, e non è meno agguerrita delle precedenti. Un campanello d’allarme si trova al centro delle cronache dell’ultimo periodo, sono arrivate le Varianti Covid: quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Una notizia che non ci voleva, che dà l’ennesima martellata ad un’Italia ormai in ginocchio da quasi un anno. Il Corriere della Sera ha fatto il punto su quali siano le regioni Italiane in cui le Varianti Covid sono già arrivate e su quanto abbiano già colpito, stilando la mappa delle Varianti in Italia regione per regione. (Continua dopo le foto) Le province Italiane interessate sono 25. È lì che l’invasione delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sembra essere giunta l’ultima sessione della seconda ondata della pandemia di coronavirus, e non è meno agguerrita delle precedenti. Un campanello d’allarme si trova al centro delle cronache dell’ultimo periodo, sono arrivate le: quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Una notizia che non ci voleva, che dà l’ennesima martellata ad un’ormai in ginocchio da quasi un anno. Il Corriere della Sera ha fatto il punto su quali siano le regionine in cui lesono già arrivate e su quanto abbiano già colpito, stilando la mappa delleinregione per regione. (Continua dopo le foto) Lene interessate sono 25. È lì che l’invasione delle ...

