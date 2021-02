Il gelo da est c’è e ci sarà ancora: meteo da non sottovalutare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il gelo a est rimane, da non sottovalutare per marzo Primavera? Inverno finito? Forse, chi lo sa. Certo è che nei prossimi giorni avremo un bel po’ da scrivere in tema di temperature primaverili. Eh già, tornerà l’aria africana e i termometri schizzeranno all’insù. Che piaccia o non piaccia, avremo i primi veri tepori stagionali ma non non scordiamoci che saremo ancora dentro l’Inverno. In tutto e per tutto. A ricordarcelo c’è il gelo, lì, sull’Europa del nord e sulla Russia occidentale. E’ distante, è vero, ma non tanto quanto possa sembrare. Perché in presenza di certe configurazioni, in presenza soprattutto di blocchi anticiclonici di una certa portata è un attimo che venga giù. Ed è ciò che disegnano alcuni modelli previsionali per la prima settimana di marzo. Marzo pazzerello, lo sappiamo, ma lo ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ila est rimane, da nonper marzo Primavera? Inverno finito? Forse, chi lo sa. Certo è che nei prossimi giorni avremo un bel po’ da scrivere in tema di temperature primaverili. Eh già, tornerà l’aria africana e i termometri schizzeranno all’insù. Che piaccia o non piaccia, avremo i primi veri tepori stagionali ma non non scordiamoci che saremodentro l’Inverno. In tutto e per tutto. A ricordarcelo c’è il, lì, sull’Europa del nord e sulla Russia occidentale. E’ distante, è vero, ma non tanto quanto possa sembrare. Perché in presenza di certe configurazioni, in presenza soprattutto di blocchi anticiclonici di una certa portata è un attimo che venga giù. Ed è ciò che disegnano alcuni modelli previsionali per la prima settimana di marzo. Marzo pazzerello, lo sappiamo, ma lo ...

