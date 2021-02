Golf, Max Homa trionfa in modo rocambolesco al Genesis Invitational 2021. Battuto Tony Finau al playoff, Molinari 8° (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un finale più incandescente era difficile immaginarselo. Dal colpo della vita alla tragedia, per poi tornare al volante del proprio destino e trionfare in un prestigiosissimo evento. Tutto questo è capitato nel pomeriggio californiano all’americano Max Homa, che si è laureato nuovo campione del Genesis Invitational 2021 battendo il connazionale Tony Finau alla seconda buca di playoff. Dopo una giornata combattuta tra i due, i migliori del round con due giri decisamente incisivi (-5 e -7), con Finau già in clubhouse a quota -12 Homa ha tirato fuori dal cilindro un approccio maestoso alla 18, finito a tre piedi dalla buca, un tap-in per vincere il torneo. La tensione del momento ha trasformato il colpo di una vita in un ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un finale più incandescente era difficile immaginarselo. Dal colpo della vita alla tragedia, per poi tornare al volante del proprio destino ere in un prestigiosissimo evento. Tutto questo è capitato nel pomeriggio californiano all’americano Max, che si è laureato nuovo campione delbattendo il connazionalealla seconda buca di. Dopo una giornata combattuta tra i due, i migliori del round con due giri decisamente incisivi (-5 e -7), congià in clubhouse a quota -12ha tirato fuori dal cilindro un approccio maestoso alla 18, finito a tre piedi dalla buca, un tap-in per vincere il torneo. La tensione del momento ha trasformato il colpo di una vita in un ...

Giusepp54404133 : @Aillu77 @AlbertoBagnai @borghi_claudio @giuslit Ho 55 anno e le assicuro che non c'era tutto questo benessere negl… - max__is : Meno male che Mario Golf si può prenotare già stasera, non stavo nella pelle..... #NintendoDirect - max__is : NON MARIO GOLF #NintendoSwitch - max_blue : E' uno scenario credibile solo se L'Ingegnere sposta il cugino altrove. In quel caso restaurazione con un manager d… -