Giovane uccide il padre a martellate a Porto Viro (Rovigo) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto accaduto a Porto Viro, in provincia di Rovigo . L omicidio avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzo di 20 anni ha ucciso ail, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto accaduto a, in provincia di. L omicidio avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La ...

