GF Vip, Dayane Mello scoppia in lacrime e confessa tutto: "Io la amo"

Un sabato sera in maschera nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è stata organizzata una festa a tema Bridgerton, ma Dayane Mello non è dell'umore adatto per divertirsi con i suoi compagni, a pochi giorni dalla finale, soprattutto adesso che il rapporto con Rosalinda Cannavò sembra stia precipitando giorno dopo giorno. La storia sbocciata tra l'attrice siciliana e Andrea Zenga ha mandato in crisi la loro amicizia e le due non riescono ad avere un confronto costruttivo. Ci riprovano dopo la festa ed è Rosalinda a fare il primo passo: "Mi hai umiliata, derisa, non credo di meritarmi tutto questo dopo cinque mesi. Io ci sono. Fai il tuo gioco, io il mio, ma fuori io ci sono e vorrei ti fidassi di me". Dayane, però, si sente ancora ferita e non accetta di non essere stata la prima ad aver ...

