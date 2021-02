(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un 21enne originario di Monza, studente del Polimoda a, è morto la notte scorsa, intorno alle 3, dopo essere precipitato daldi un palazzo nel centro del capoluogo toscano, in via di Porta Rossa. Da quanto spiegato dai carabinieri, il giovane si trovava a casa di altri studenti: accertamenti sono in corso per verificare la dinamica dei fatti da parte dei militari della Compagnia di, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.

LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Firenze, un ragazzo di 21 anni muore precipitando dal quarto piano - SkyTG24 : Firenze, un ragazzo di 21 anni muore precipitando dal quarto piano - 17veeh : @v_meeeow una volta ero a firenze in una di quelle piazze belle piene di statue e c'era una seduta sulle scale di u… - leoqoldfitz : Io che passeggio per Firenze con il mio ragazzo?? - sissiisissi2 : Io a un ragazzo che fa giurisprudenza a Firenze “ mi raccomando aggiornami se ci dovessero essere novità “???? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze ragazzo

Sky Tg24

Undi 21 anni , studente del Polimoda di, è morto la scorsa notte cadendo, intorno alle 3, dal quarto piano di un palazzo nel centro del capoluogo toscano, in via Porta Rossa . Secondo ......casa è undi venticinque anni, tra i partecipanti alla festa anche uno straniero che è stato denunciato perchè privo di permesso di soggiorno in regola. Sempre nella sera di ieri, a, ...Un ragazzo di 21 anni, originario di Monza e studente del Polimoda, è morto a Firenze la notte scorsa precipitando dal quarto piano di un palazzo di via Porta Rossa ...Domenica prossima infatti, presso la piscina di via Roma a Prato, le biancazzurre della categoria ‘Ragazze’ disputeranno il campionato ... loro campionato regionale (la prima alla "Nannini" di Firenze ...