Fino a 10 mila euro per questo francobollo: controlla se l’hai ancora (Di lunedì 22 febbraio 2021) I vecchi francobolli possono veramente farci arricchire e non poco. E’ risaputo infatti che nel corso del tempo alcuni oggetti possano prendere valore a causa del fatto che in giro ne sono stati distribuiti molto pochi. Oggi andiamo a parlare proprio di un vecchi francobollo che diversi anni fa era veramente molto in voga tra le persone e probabilmente anche tu potresti ancora averne uno in casa. Il francobollo di valore che prenderemo oggi come esempio è Il Cigno invertito, uno dei francobolli più famosi al mondo ma anche tra i più rari che possano esservi. questo non è famoso per la sua bellezza ma quanto perchè è uno dei primi francobolli invertiti al mondo. Il suo nome è infatti “Inverted Swan” ed è stato emesso in Australia nel 1855. In questo caso l’errore è stato causato dal fatto che è stata ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) I vecchi francobolli possono veramente farci arricchire e non poco. E’ risaputo infatti che nel corso del tempo alcuni oggetti possano prendere valore a causa del fatto che in giro ne sono stati distribuiti molto pochi. Oggi andiamo a parlare proprio di un vecchiche diversi anni fa era veramente molto in voga tra le persone e probabilmente anche tu potrestiaverne uno in casa. Ildi valore che prenderemo oggi come esempio è Il Cigno invertito, uno dei francobolli più famosi al mondo ma anche tra i più rari che possano esservi.non è famoso per la sua bellezza ma quanto perchè è uno dei primi francobolli invertiti al mondo. Il suo nome è infatti “Inverted Swan” ed è stato emesso in Australia nel 1855. Incaso l’errore è stato causato dal fatto che è stata ...

_MiBACT : Spettacolo, il ministro @dariofrance: «Oggi in arrivo i pagamenti per gli artisti scritturati, sostegno settore pro… - giubby85 : @Rigna_over @barber_sevilla È perché ha capito che la raccolta fondi non era per loro e c'è rimasta male, con 830 m… - cignonero13 : @ilRomanistaweb In Italia invece chissà se avranno vaccinato 10 mila persone fino a maggio. - sportli26181512 : #Notizie #Stadi UK, da maggio possibili fino a 10 mila tifosi negli stadi: UK ritorno tifosi stadi – Fino a 10.000… - cristianobtweet : RT @CalcioFinanza: #UK, da maggio possibili fino a 10 mila tifosi negli stadi -