Covid | Roscani Gn-Fdi | ' Draghi non resti a guardare dramma giovani'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Spaventosi dati dell'analisi del Sole 24 Ore legati ai giovani. Pare sempre più evidente che i giovani saranno coloro che pagheranno il prezzo più alto della crisi dovuta alla pandemia che stiamo vivendo. L'Italia arriverà, con il 23.4%, ad avere il primato negativo in Europa di giovani che non lavorano e non studiano, solo il 27.6% sarà laureato e la disoccupazione arriverà al 21.7% con punte del 35.3% nel Sud. Emblematico il dato per cui il 64.3% dei giovani fino a 34 anni, vivrebbe ancora in famiglia". Lo dichiara Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. "Gioventù Nazionale ha manifestato diverse volte questa preoccupazione, ci auguriamo - aggiunge -che il governo Draghi non resti a guardare questo dramma".

