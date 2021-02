Chi era Luca Attanasio | l' ambasciatore ucciso in Congo premiato col Premio Nassiriya per la Pace

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Solo pochi mesi fa, a ottobre 2020,era statocon ilper la, a Camerota. L’onorificenza era stata conferita all’morto oggi in un tentativo di rapimento nella Repubblica democratica delper “per il suo impegno volto alla salvaguardia dellatra i popoli” e “per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà”. Aveva 44 anni il diplomatico deceduto insieme a un Carabiniere dopo l’agguato nel Paese africano. Era uno degli ambasciatori più giovani, ma aveva già una lunga carriera alle spalle: era nato a Saronno (Varese) nel 1977. Laureato ...

Rientrato a Roma nel 2013, diventato Capo segreteria della Direzione generale per la Mondializzazione e gli Affari globali,tornato in Africa prima come Primo Consigliere presso l'Ambasciata d'...Luca Attanasio leggi anche Attacco in Congo, morti l'ambasciatore italiano e un carabiniere Luca Attanasio aveva 43 anni edoriginario della provincia di Milano.uno degli ...Originario di Limbiate, nella carriera diplomatica dal 2003, era in Congo dal 2017: dal 2019 era stato nominato ambasciatore straordinario ...Nel 2020 Luca Attanasio aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace «per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli» e ...