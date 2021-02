Caso Galilei | un dossier difende lo scalo dagli attacchi di Firenze

iltirreno : ?? 'Denunciamo chi vuole la morte dell'aeroporto di Pisa'. Pronto un dossier per Procure e Corte dei conti ?? di Fran… - manforlwt : @patvoclo noi li abbiamo skippati, però tipo tra poco dovreste iniziare a fare cartesio e galilei (peggior “””filos… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Galilei

Il Tirreno

tweet Ingresso dell'Itis Galileodi Roma E' stata firmata poche ore fa dal Presidente Michele Emiliano l'ordinanza della ... In ognila decisione del presidente pugliese non piace neppure a ......locale di Modena attraverso i canali social istituzionali gestiti dal Comando di via: di ... mentre finora nel 2021 sono state 25), chiedere collaborazione (come neldi fuga da sinistro ...È quanto invieranno a Procure e Corte dei Conti il comitato dei piccoli azionisti e l'associazione Amici di Pisa ...Denunciato dalla Polizia locale un 40enne dopo l’incidente in piena notte in strada Tre Olmi. Scatta anche la sanzione per aver violato le norme anti-Covid ...