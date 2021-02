Arrivano le Huawei FreeBuds 4i | prezzo più basso e cambiamenti apportati

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono state ufficializzate le nuove cuffie4i in Cina, adesso inserite nel sito ufficiale e nello store Vmall. Gli auricolari true wireless vengono proposti aldi 499 yuan, il corrispettivo di poco più di 60 euro circa. Il design resta quello in-ear delle3i presentate la scorsa primavera, mentre ad aver subito importanti modifiche sembra essere la custodia, non più di forma rettangolare, ma più tonda e compatta, con alloggio delle cuffie in senso verticale. Le4i possono raggiungere un’autonomia di 7,5 ore con funzione ANC attiva, che diventano 10 disabilitando la riduzione del rumore (per quanto riguarda la riproduzione musicale; se parliamo della durata delle chiamate, il riferimento dichiarato è di 5,5 ore ...

