Arriva in Italia l'app per il monitoraggio cardiologico a distanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arriva in Italia 'Carelink ExpressTM Mobile', una App dedicata al monitoraggio da remoto dei dispositivi cardiaci impiantabili Medtronic, che consente ai medici di tutte le strutture sanitarie (Pronto soccorso, ambulatori e ospedali, case di cura) di eseguire i controlli del dispositivo in tempi rapidi e di ricevere un'immediata valutazione tecnica a distanza sullo stato del dispositivo da parte del cardiologo specialista, anche se in servizio presso un'altra struttura. Un dettaglio particolarmente importante – si legge in una nota Medtronic – in tempi di pandemia da Covid 19 caratterizzata da affollamento delle strutture sanitarie, maggiore impegno richiesto al personale medico e riduzione degli spostamenti. La tecnologia proposta da Medtronic – informa ancora la nota – si distingue per alcune caratteristiche ...

