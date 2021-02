Peppino Mazzotta | chi è l’attore calabrese | età | foto | carriera

(Di domenica 21 febbraio 2021)è un attorenoto per la sua partecipazione alla serie televisiva Il Commissario Montalbano nel ruolo dell’ispettore Fazio.è nato a Domanico, un comune in provincia di Cosenza, il 20 maggio 1971. E’ stato uno studente di architettura all’Università di Reggio Calabria e si è iscritto ad una scuola di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A confermare la fine è(interprete dell' ispettore Fazio ) in un'intervista al settimanale Gente. " Il metodo Catalanotti " l'ultimo episodio della serie Rai Un duro colpo per tutti ......diretto gli ultimi due film raccogliendo il testimone di Sironi - che in una intervista confessava di essere in dubbio se proseguire mentre nei giorni scorsi è arrivata la mazzata di,...Peppino Mazzotta è un attore calabrese noto per la sua partecipazione alla serie televisiva Il Commissario Montalbano nel ruolo dell’ispettore Fazio. Peppino Mazzotta è nato a Domanico, un comune in ...Un episodio pieno di colpi di scena con cui saluteremo definitivamente la fiction più famosa della tv, record di ascolti e di successo ...