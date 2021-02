NASCAR Xfinity Series, Ty Gibbs vince all’esordio a Daytona! (Di domenica 21 febbraio 2021) Sotto i riflettori del Daytona International Speedway brilla la Toyota #54 di Ty Gibbs. Il 18enne, all’esordio assoluto nella categoria, conquista una pesantissima affermazione per la sua carriera al termine di una corsa serratissima. Gibbs, nipote di Joe Gibbs, padrone dell’omonima squadra, è il sesto pilota della storia della NASCAR Xfinity Series a vincere da rookie. Lo sfida nello Stato della Florida è iniziata sotto il controllo di Austin Cindric. Il pilota Ford ha cercato di fuggire nei primi passaggi, ma ha da subito dovuto fronteggiare A. J. Allmendinger #16. L’alfiere di Kaulig Racing (Chevrolet) ha beffato il rivale intorno a metà Stage e sembrava diretto verso il successo fino a pochi metri dal primo ‘traguardo volante’. L’ex protagonista ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Sotto i riflettori del Daytona International Speedway brilla la Toyota #54 di Ty. Il 18enne,assoluto nella categoria, conquista una pesantissima affermazione per la sua carriera al termine di una corsa serratissima., nipote di Joe, padrone dell’omonima squadra, è il sesto pilota della storia dellare da rookie. Lo sfida nello Stato della Florida è iniziata sotto il controllo di Austin Cindric. Il pilota Ford ha cercato di fuggire nei primi passaggi, ma ha da subito dovuto fronteggiare A. J. Allmendinger #16. L’alfiere di Kaulig Racing (Chevrolet) ha beffato il rivale intorno a metà Stage e sembrava diretto verso il successo fino a pochi metri dal primo ‘traguardo volante’. L’ex protagonista ...

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Xfinity NASCAR - Favola McDowell - FormulaPassion.it Erano passati cinque anni dall'ultima vittoria, ottenuta nella Xfinity Series: Road America 2016 su ... #DAYTONA500 pic.twitter.com/sS8wJkt9La - NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021 ' Il mio piano era di ...

Santino Ferrucci tenta la fortuna in Nascar - FormulaPassion.it ...Nascar . L'aggressivo talento classe 1998, in carriera anche development driver per il team Haas in Formula 1, ha firmato un contratto part-time con il Sam Hunt Racing per correre nella serie Xfinity,...

La gara di Daytona della XFinity ed altre notizie importanti della NASCAR Le notizie della settimana del campionato NASCAR, dalla gara di Daytona della XFinity, ai tempi televisivi, e altro ancora ...

