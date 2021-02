Liga 2020 2021 | Berenguer risponde a Moreno | tra Athletic Bilbao e Villarreal è 1-1

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’non va oltre l’1-1 contro ilnel match del San Mames valevole per la ventiquattresima giornata de La: all’iniziale vantaggio ospite siglato da GerardAlex. Accade tutto nella prima frazione di gara conche porta in vantaggio il sottomarino giallo al 16? eche al 44? rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa le due formazioni provano a portare a casa l’intera posta in palio, ma il risultato resta bloccato sull’1-1 fino al triplice fischio. Ora ilresta al sesto posto salendo a 37 punti, mentre l’è decimo a quota 29. SportFace.

sportface2016 : #Liga 2020/2021: #Berenguer risponde a #Moreno, tra #AthleticBilbao e #Villarreal è 1-1 - sportface2016 : #Liga 2020/2021: vittorie di #RealSociedad e #Huesca - sportface2016 : #Liga 2020/2021, termina in pareggio il match della ventiquattresima giornata tra #Barcellona e #Cadice -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Sportface.it

Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG , il Barcellona regala un punto al Cadice e ne lascia due pesanti per strada , non approfittando della sconfitta dell Atletico Madrid . Al Camp Nou, .../2021 10:30 SK Austria Klagenfurt - Rapid Wien (A) 2 - 3 Belgio > Eerste klasse A/2021 13:30 RSC Anderlecht - KV Kortrijk 0 - 0 * 16:00 SV Zulte Waregem - Standard Liège 18:15 KRC Genk -...L’Athletic Bilbao non va oltre l’1-1 contro il Villarreal nel match del San Mames valevole per la ventiquattresima giornata de La Liga 2020/2021: all’iniziale vantaggio ospite siglato da Gerard Moreno ...La Real Sociedad ha annichilito l'Alaves, nel corso della ventiquattresima giornata della Liga spagnola 2020/2021, imponendosi per 4-0. Vittoria dell'Huesca contro il Granada, per 3-2 ...