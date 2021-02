Juventus-Crotone, non chiamatelo turnover: tornano Buffon, De Ligt e Demiral (Di domenica 21 febbraio 2021) Giorno di vigilia alla Continassa per la Juventus che prepara l’ultimo allenamento in vista della sfida di domani sera all’Allianz Stadium. Il Crotone di Stroppa proverà ad approfittare del momento negativo dei bianconeri reduci dalle due sconfitte consecutive nelle trasferte di Napoli e Porto. I calabresi sono il fanalino di coda della Serie A e proveranno di tutto per portare a casa almeno un punto dalla difficilissima trasferta di Torino. Andrea Pirlo, tecnico della JuventusLa squadra di Pirlo invece deve dimenticare in fretta la serata del Do Dragao per immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. Dalla partita di andata che finì 1-1 a quella che si giocherà lunedì non è cambiato tantissimo. La Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Giorno di vigilia alla Continassa per lache prepara l’ultimo allenamento in vista della sfida di domani sera all’Allianz Stadium. Ildi Stroppa proverà ad approfittare del momento negativo dei bianconeri reduci dalle due sconfitte consecutive nelle trasferte di Napoli e Porto. I calabresi sono il fanalino di coda della Serie A e proveranno di tutto per portare a casa almeno un punto dalla difficilissima trasferta di Torino. Andrea Pirlo, tecnico dellaLa squadra di Pirlo invece deve dimenticare in fretta la serata del Do Dragao per immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. Dalla partita di andata che finì 1-1 a quella che si giocherà lunedì non è cambiato tantissimo. La...

