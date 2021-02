Inter, Lautaro: “Le eliminazioni ci hanno fatto male. Bello essere in testa” (Di domenica 21 febbraio 2021) La sua doppietta nel derby risulta un'incornata degna di un Toro ai danni del Milan. Lautaro Martinez stende i rossoneri nel derby con un gol di testa e un tap in da bomber vero. L'Inter stravince il confronto per 3-0 e allunga in testa alla classifica.caption id="attachment 1074639" align="alignnone" width="3000" Lautaro Martinez (getty images)/captionUNITILo stesso Lautaro commenta la prestazione dell'Inter ai microfoni di Dazn: "Siamo una squadra unita, che lavora ogni giorno per portare l'Inter il più in alto possibile. Siamo molto contenti. Tutti insieme corriamo e lottiamo. Abbiamo sofferto tanto per le due eliminazioni nelle coppe. Lo scudetto rimane l'unico obiettivo rimasto. Ci fa piacere essere in questa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) La sua doppietta nel derby risulta un'incornata degna di un Toro ai danni del Milan.Martinez stende i rossoneri nel derby con un gol die un tap in da bomber vero. L'stravince il confronto per 3-0 e allunga inalla classifica.caption id="attachment 1074639" align="alignnone" width="3000"Martinez (getty images)/captionUNITILo stessocommenta la prestazione dell'ai microfoni di Dazn: "Siamo una squadra unita, che lavora ogni giorno per portare l'il più in alto possibile. Siamo molto contenti. Tutti insieme corriamo e lottiamo. Abbiamo sofferto tanto per le duenelle coppe. Lo scudetto rimane l'unico obiettivo rimasto. Ci fa piacerein questa ...

