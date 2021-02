Il Benevento e la Var stoppano la Roma: finisce 0-0 (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Benevento frena la corsa in zona Champions della Roma. Il posticipo del 23° turno di serie A finisce 0-0 dopo un finale thrilling, con la squadra di Fonseca che si vede assegnare un rigore subito dopo cancellato dal Var. Il fortino dei campani regge nonostante mezz’ora di inferiorità numerica. E’ proprio dopo il rosso a Glik, che rimedia il secondo giallo al 57? per una brutta entrata ai danni di Mkhitaryan, e l’ingresso in campo di Dzeko al posto dell’armeno, che parte il vero assalto della Roma alla porta difesa da Montipò. Le emozioni vere, però, arrivano solo nel recupero. Al 91? il portiere del Benevento neutralizza un colpo di testa di Dzeko, al 94? Caldirola salva sulla linea sul tocco a botta sicura di Pellegrini. Un minuto dopo il tecnico Inzaghi si fa espellere per proteste e arriva ... Leggi su funweek (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilfrena la corsa in zona Champions della. Il posticipo del 23° turno di serie A0-0 dopo un finale thrilling, con la squadra di Fonseca che si vede assegnare un rigore subito dopo cancellato dal Var. Il fortino dei campani regge nonostante mezz’ora di inferiorità numerica. E’ proprio dopo il rosso a Glik, che rimedia il secondo giallo al 57? per una brutta entrata ai danni di Mkhitaryan, e l’ingresso in campo di Dzeko al posto dell’armeno, che parte il vero assalto dellaalla porta difesa da Montipò. Le emozioni vere, però, arrivano solo nel recupero. Al 91? il portiere delneutralizza un colpo di testa di Dzeko, al 94? Caldirola salva sulla linea sul tocco a botta sicura di Pellegrini. Un minuto dopo il tecnico Inzaghi si fa espellere per proteste e arriva ...

