Guida Tv Lunedì 22 febbraio 2021

Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Lunedì 15 febbraio

Rai 1 
ore 18:45 L'Eredità 
ore 20:00 Tg1 
ore 20:30 Soliti Ignoti 
ore 21:25 Il Commissario Ricciardi 1×05 1a Tv 
ore 23:30 Settestorie 

Rai 2
ore 18:50 NCIS 
ore 20:30 Tg2 
ore 21:05 Tg2 Post 
ore 21:20 NCIS 17×04-05-06
ore 23:40 Magazzini Musicali 

Rai 3
ore 19:30 Tg R 
ore 20:00 Blob 
ore 20:25 Che succ3de? (satira)
ore 20:45 Un Posto Al Sole 
ore 21:20 PresaDiretta
ore 23:15 Dottori in corsia 

Canale 5
ore 18:45 Caduta Libera 
ore 20:35 Striscia la notizia (show)
ore 21:25 GF Vip 5
ore 01:30 Tg5 

Italia 1 
ore 19.00 Amici 
ore 19:30 CSI Miami (2 ep.) 
ore 21:20 The Transporter Legacy - Quarto capitolo della saga ideata da Luc Besson. Frank Martin, autista al soldo della mala, viene coinvolto nella pericolosa vendetta di una ragazza. 
ore 23:30 Tiki Tka 

Rete 4
ore 19:40

