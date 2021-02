Galli: “Non sono un menagramo, tendenza sta cambiando negativamente” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Io parlo sempre a ragion veduta, dico che ci sono le varianti e mi rispondono che sono un menagramo. Mi fate fare sempre la figura della Cassandra, come se a me facesse piacere”. Lo sottolinea Massimo Galli, che dirige malattia infettiva al Sacco di Milano, al Messaggero. Cosa sta succedendo? “Che io sia preoccupato è evidente. Che la tendenza sia cambiata, in senso negativo, è altrettanto evidente. La ripartenza del contagio in buona parte l’effetto della variante. E non solo di quella inglese. A Viggiù – spiega – è stata trovata anche quella scozzese. Se la variante inglese, come probabile, si sta affermando e ha una velocità di trasmissione del 40 per cento più alta, ora c’è da aspettarsi un incremento notevole. E le ricordo che abbiamo avuto i fine settimana in giallo e questo non ci ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) “Io parlo sempre a ragion veduta, dico che cile varianti e mi rispondono cheun. Mi fate fare sempre la figura della Cassandra, come se a me facesse piacere”. Lo sottolinea Massimo, che dirige malattia infettiva al Sacco di Milano, al Messaggero. Cosa sta succedendo? “Che io sia preoccupato è evidente. Che lasia cambiata, in senso negativo, è altrettanto evidente. La ripartenza del contagio in buona parte l’effetto della variante. E non solo di quella inglese. A Viggiù – spiega – è stata trovata anche quella scozzese. Se la variante inglese, come probabile, si sta affermando e ha una velocità di trasmissione del 40 per cento più alta, ora c’è da aspettarsi un incremento notevole. E le ricordo che abbiamo avuto i fine settimana in giallo e questo non ci ha ...

