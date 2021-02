Galli: “Io parlo sempre a ragion veduta, contagio è ripartito per variante covid, non sono un menagramo” (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Smentito dall’ospedale Sacco sulle varianti del covid? Io non dirò più una parola, quello che farò è solamente aspettare 15 giorni: poi vedremo chi ha ragione e chi ha torto”. “Io parlo sempre a ragion veduta, dico che ci sono le varianti e mi rispondono che sono un menagramo. Mi fate fare sempre la figura della Cassandra, come se a me facesse piacere”. Lo sottolinea Massimo Galli, che dirige malattia infettiva al Sacco di Milano, al Messaggero. Cosa sta succedendo? “Che io sia preoccupato è evidente. Che la tendenza sia cambiata, in senso negativo, è altrettanto evidente. La ripartenza del contagio in buona parte l’effetto della variante. E non ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Smentito dall’ospedale Sacco sulle varianti del? Io non dirò più una parola, quello che farò è solamente aspettare 15 giorni: poi vedremo chi hae e chi ha torto”. “Io, dico che cile varianti e mi rispondono cheun. Mi fate farela figura della Cassandra, come se a me facesse piacere”. Lo sottolinea Massimo, che dirige malattia infettiva al Sacco di Milano, al Messaggero. Cosa sta succedendo? “Che io sia preoccupato è evidente. Che la tendenza sia cambiata, in senso negativo, è altrettanto evidente. La ripartenza delin buona parte l’effetto della. E non ...

CosenzaChannel : “Io parlo sempre a ragion veduta, dico che ci sono le varianti e mi rispondono che sono un menagramo'. - manudispe : RT @Dayne999: @riktroiani @mludodc 'Oggi c'è Godzilla che passeggia in piazza Duomo a Milano aiutoooooo'. 'Ma Dottor Galli, è una balla col… - Dayne999 : @riktroiani @mludodc 'Oggi c'è Godzilla che passeggia in piazza Duomo a Milano aiutoooooo'. 'Ma Dottor Galli, è una… - RobiVil : @RobyGiotto @truciolo_77 @raffaelevic @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo Io in televisione ci vado, anche se molto men… - DeMaurino18 : @TeiGiuseppe @Zdenek_ita @MaxCi65 @MassimoGalli51 Se già a febbraio/marzo 2020 sapeva delle varianti, perché non ne… -