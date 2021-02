FOTO Palermo-Catanzaro, striscione in Curva Nord: “Siamo con voi, continuate a lottare!” (Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora 12 gare, Siamo con voi continuate a lottare.LIVE, Palermo-Catanzaro: diretta testuale di Mediagol.itPalermo-Catanzaro, TORNA SANTANA DAL 1?: LE FORMAZIONI UFFICIALICosì recita il testo dello striscione affisso alla base del secondo anello della Curva Nord dello Stadio 'Renzo Barbera'. In occasione della sfida di Serie C che vedrà il Palermo affrontare il Catanzaro, infatti, la tifoseria organizzata dei rosanero ha voluto caricare ulteriormente la squadra con queste parole d'impatto. La formazione di Boscaglia vuole definitivamente uscire da un periodo complicato della stagione, cercando di inanellare la terza vittoria in altrettante gare. La spinta che inevitabilmente sta mancando dalle ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) Ancora 12 gare,con voia lottare.LIVE,: diretta testuale di Mediagol.it, TORNA SANTANA DAL 1?: LE FORMAZIONI UFFICIALICosì recita il testo delloaffisso alla base del secondo anello delladello Stadio 'Renzo Barbera'. In occasione della sfida di Serie C che vedrà ilaffrontare il, infatti, la tifoseria organizzata dei rosanero ha voluto caricare ulteriormente la squadra con queste parole d'impatto. La formazione di Boscaglia vuole definitivamente uscire da un periodo complicato della stagione, cercando di inanellare la terza vittoria in altrettante gare. La spinta che inevitabilmente sta mancando dalle ...

